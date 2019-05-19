Yeni askerlik sistemi haftaya TBMM'de! Çok şaşırtan detaylar haberimizde...

Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları netleşti. Buna göre, bedellide yaş sınırı kalkarken, yedek subaylara general olma yolu açıldı.

Güncellenme 19 Mayıs 2019 13:22

Yeni askerlik sistemi çalışmalarında sona gelindi. Yeni düzenleme haftaya TBMM’de olacak.

Düzenleme ile birlikte, yeni askerlik sisteminin süresi, subay-astsubayların terfi durumu, bedelli ücretleri ve askerlik yaşına kadar birçok konu netleşti.

Zorunlu askerlik kaç ay olacak?

Teklif askerlik sistemini tamamen değiştiriyor. Askerlik süresi kısalıyor. Zorunlu askerlik 6 aya iniyor. 6 ay zorunlu askerliğin ardından isteyenler 6 ay daha maaş karşılığında askerlik yapabilecek. Yedek subay ve astsubaylar içinse askerlik 12 ay olacak.

Bedelli ücreti ne kadar olacak?

Yeni sistemle bedelli askerlik artık kalıcı hale gelecek. Bedelli askerliğin kaç lira olacağı memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı ücret hesaplamada esas alınan 240 bin göstergeyi iki katına kadar artırabilecek ya da yarısına kadar azaltabilecek.

Temel eğitim süresi ne kadar?

Bedelli askerlikte bir ay temel eğitim süresi olacak. Her yıl 145 bin kişilik kontenjan belirlendi. Kontenjandan fazla başvuru olması halinde ise yükümlüler arasında kura çekilecek.

Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezunlarından yedek subay, iki veya üç yıl süreli okullardan mezun olanlar arasından da yedek astsubay alınabilecek.

Yüksekokul mezunlarına yeni pozisyon

Yedek astsubaylık sistemiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksekokul mezunlarından etkin şekilde faydalanmasının sağlanması hedefleniyor.

Yeni askerlik sistemi uzun süre üzerinde çalışılarak hazırlandı. Yeni sistem hazırlanırken TSK’nın ihtiyaçları, sistemin sürekli hale getirilmesi, bedelli çıkacak mı?“ beklentisini ortadan kaldırarak ön görülebilir bir yapı oluşturulması yükümlülerin eğitim süreçlerinin etkilenmemesi insan kaynağının verimli kullanılmasına dikkat edildi.

Bedellide yaş sınırı yok

Tüm seçeneklerde en az bir ay zorunlu askerlik olduğundan bütün vatandaşların temel savunma eğitim alması da sağlanacak. Bedelli askerlikte yaş sınırının kaldırılması da sistemin daha net hale gelmesini sağladı.

Zorunlu askerliğin ortadan kalkmadığı yeni sistemin çok alternatifli ve karma bir modelle TSK‘nın profesyonelleşmesi sürecine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Yedek subaylar general de olacak

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, yedek subayların sınavları geçmesi durumunda generalliğe kadar yükselebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, "Yedek astsubaylıkta 2 ay temel eğitim, bu da harçlıklı. 10 ay kıta hizmeti var. Burada isterse terhis olur, devam etme şansı da var. Buradan astsubaylığa, subaylığa geçebilir. Sınavlarını verirse burada şaşıracaksınız, generalliğe kadar gidebilir" şeklinde konuştu.