Yeni askerlik sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sunulan yeni askerlik sistemindeki zorunlu eğitim süresini fazla buldu.

Güncellenme 06 Şubat 2019 11:32

Her kesimden insanın karşılayabileceği 15 bin TL karşılığında, 21 günlük bedelle askerlik kanunun TBMM’den geçmesi sonrası, yüz binlerce vatandaş bu haktan yararlandı.

Bakanlık titiz bir çalışma yürüttü

Şu an ise yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışma yürütülüyor. Konuyla Hulusi Akar önderliğinde titiz bir çalışma yürüttü.

Taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu

Bakanlık yaptığı çalışmayı son haline kavuşturarak geçen hafta yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Toplam süre ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni modelde, 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılacak.

Üç ay zorunlu askerlik

Fakat öncesinde üç ay temel eğitim süresi olacak. Bu kapsamda askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen bir vatandaş, en az üç ay temel eğitime katılmak zorunda kalacak. Daha sonra ise ister asgari ücrete yakın bir maaşla askerliğine devam edebilecek isterse de bedelini ödeyip terhis olabilecek.

Detayları paylaşılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan çalışmanın detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Taslakta bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Erdoğan, zorunlu süreyi fazla buldu

İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç aylık eğitim süresinin uzun olduğunu belirtti. Sürenin bakanlık tarafından daha da kısaltılabileceği konuşuluyor.