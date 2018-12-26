Yeni asgari ücretin işçiye ve işveren maliyeti ne kadar?

Dün açıklanan son asgari ücret sonrasında yeni oranların işçiye ve işverene maliyeti de belli oldu.

Güncellenme 26 Aralık 2018 10:37

Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret zammı dün yapılan son toplantı sonrası açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı son toplantıda belli oldu.

Detaylar ortaya çıktı

Buna göre asgari ücret; yüzde 26,06 oranında bir artışla zam yapılarak, brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Açıklanan zammın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

Yeni ücretin işçiye maliyeti ne kadar?

Yeni yıl itibarıyla brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olacak asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olacak.

Yeni ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Açıklanan yeni asgari ücretin işverene maliyeti 2 bin 558 lira 40 kuruşu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşu SGK işveren primi ve 51 lira 17 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 6 lira 12 kuruş şeklinde hesaplandı.

AGİ rakamları değişti mi?

Bu artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 191 lira 88 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 230 lira 26 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 259 lira 4 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 287 lira 82 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 326 lira 20 kuruş."

Destek 9 aydan 12 aya çıkarıldı

Diğer taraftan; geçen sene 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca uygulanacak. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacak.