Yemen'de etkili yağış sonrası sel: 10 kişi öldü
Yemen'in güney bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selde 10 kişi yaşamını yitirdi.
Yemen'in güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lahic vilayetine bağlı el-Mukatara ilçesinden Kaymakam Basım ez-Zurayki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını söyledi.
Bölgenin selden büyük zarar gördüğünü belirten Zurayki, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak acil yardım istedi.