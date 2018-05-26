Yekta Saraç'tan "Dekan neden görevden alındı?" açıklaması

YÖK Başkanı Saraç, Muharrem İnce'nin yaptığı ziyaret sonrası görevden alınan dekan hakkında ilk kez konuştu.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 11:02

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaretinden sonra görevden alınan Dekan Prof. Alaattin Duran hakkında ilk kez konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, Duran hakkında bir işlem olmadığını ve sadece idari görevini sürdürmeyeceğini belirtti.

"Dekanı yakında tanıyorum"

Cerrahpaşa Fakültesi'nin büyük bir değer ifade ettiğini belirten Saraç, dekanı yakında tanıdığını, siyasi bir ziyaretin söz konusu olmadığını, her siyasinin belli kurallar çerçevesinde bir fakülteye gidebileceğini, oradan bilgi dahi isteyebileceğini, misafir edilip, ağırlanacağını belirtti.

Fakülte bahçesinde siyasi propaganda doğru değil

Saraç, ziyaretlerin önemli ve yapılması gerektiğini, oranın bir fakülte bahçesi olduğunu, burada siyasi bir propagandanın hoş olmadığını, CHP yöneticilerinin de fakülte bahçelerinde, üniversitelerde propaganda yapılmasına olumlu bakacağını sanmadığını, fakülte bahçesinde öğrencilerin olduğunu, bu kişilerin elbette ki politika ile ilgilenebileceğini, öğrenciler ve hocaların seçmen kitlesi olmadığını, bu gibi durumların fakülte bahçesi dışında olması gerektiğini, üniversitelerin farklı düşüncelere zemin oluşturması gerektiğini ama fakülte bahçesinde siyasi propagandaya da izin vermenin doğru olmayacağını söyledi.

Başka bir partinin programı iptal edildi

Bu hafta Anadolu'daki bir üniversitenin bir başka partinin üniversite kampüsü içerisinde bir faaliyetinin olma durumunun söz konusu olduğunu açıklayan Saraç, bu durumu rektöre ilettiklerini, bunun doğru olduğunu düşünmediğini, onların da partiye ilettiğini, partinin de bu durum karşısında geri adım attığını, üstelik bu partinin bir muhalefet partisi olmadığını ifade etti.

Ne olmuştu?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaret etmesinin ardından fakültenin dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığını açıklamıştı. Duran da İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak'ın kendisini arayacak Saraç tarafından istifasının istendiğini söylemişti.