Yedikule'de can pazarı! Bir vatandaş çöken binanın altında kaldı

Yedikule'de bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken bir kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Güncellenme 02 Ocak 2019 17:20

Yedikule'de bina çöktü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar itfaiye ve güvenlik birimlerine haber verdi. Çöken binanın altında bir vatandaşın kaldığı ve ekiplerin bu kişiyi kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

Bir vatandaş göçükte kaldı

Yedikule’de bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken binanın altında kalan bir vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fatih Yedikule’de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker isimli vatandaş enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Enkaz altında kalan vatandaşın, evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker'i kurtarma çalışmaları sürüyor.