Yazın ishal olan çocuklara dikkat!

Uzmanlar yaz aylarında bebek ve çocuklarda artan ishal şikayetlerine yönelik uyarılarda bulundu.

Güncellenme 27 Haziran 2018 13:23

Enfeksiyona bağlı ölümlerin ilk üç sırasında ishale bağlı bebek ve çocuk ölümleri gelmektedir. Bu dönemde tüketilen besinlerin de herhangi bir hastalığa bağlı kalmadan ishale neden olduğu bilinmektedir. Tüm koruyucu önlemlere rağmen ne yazık ki her yıl 2 milyon insan ishale bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin büyük bir çoğunluğunu ise 5 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır.

Nasıl anlaşılır?

Günde üç kezden fazla sulu dışkılama ile anne sütü alan bebeklerin normalin dışında daha sık sulu dışkılama yapıyorlarsa ishal olmuşlardır. Aniden gelişen akut ishale neden olan durumlar sadece enfeksiyon ve enfeksiyona bağlı sorunlardan oluşmamaktadır. Herhangi bir hastalık olmadan da yenilen gıdalar ve laksatif ilaçlarda ishale neden olmaktadır.

İshal diyeti

Peki ishale yakalanan bebek ve çocukların beslenmesi nasıl olmalıdır? Uzmanlar ishal olan kişilerin özellikle yağsız ve posasız gıdalar alması gerektiğini vurguluyor. Çünkü yağlı ve poaslı yiyecekler bağırsak hareketlerini hızlandıracaktır. Tüm bunlara bağlı olarak özellikle kızartmalar, kuru yemiş, sebze ve meyvelerden ishal sorunu düzene girene kadar uzak durmak gerekmektedir. Yağsız makarna, haşlanmış patates yağsız et, tavuk ve köfteler tüketilebilir. Aynı zamanda ishal ve kusma ile birlikte vücutta son derece yüksek su kaybı meydana gelmektedir. Kaybolan suyun yerine konması için bol miktarda su tüketmek önemlidir. Bunu yanı sıra destek sıvılar alınmalıdır.