Yazın gebelik yaşayanlar dikkat!

Uzmanlar anne adaylarının hamilelik dönemini daha keyifli geçirebilmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Güncellenme 05 Haziran 2018 14:44

Yazın gelmesiyle birlikte hamilelerin kafalarında pek çok soru işareti gelebilir. Bebeklerini taşıyor olabilmenin verdiği heyecan yorgunluk yaz aylarını onlara büyük gösterebilir. Uzmanlar yaz aylarını daha keyifli ve güvenli geçirebilmeleri için anne adaylarına küçük ipuçları verdi.

Tuzu azaltın

Tuz tüketimini anne adayları yaz aylarını azaltmalılar ancak tamamen kesmemeliler çünkü iyot bebek sağlığı için son derece önemlidir.

Ayaklarınızı yüksekte tutun

Bebeğinde büyümesiyle birlikte anne adaylarında bir takım şişkinlik ve ödem oluşabilmektedir. Bunu biraz daha azaltabilmek adına ayaklarınızı yüksekte tutmakta fayda var.

Ortopedik ayakkabı

Rahat gözüken terlikler yerine bu dönemde ortopedik sandaletleri tercih edin.

İlk eller şişer

Vücut şişmeye başlamadan önce ilk şişlik gösterecek bölge ellerdir. Bunu hissettiğiniz ilk anda yüzüklerinizi çıkarın.

Yüzün

Sıcağın kendini göstermesiyle birlikte kendinizi serin sulara bırakın böylece ağrılarınızda ve sıcaklıktan kurtulun.

Yeterli sıvı tüketin

Günde ortalama sekiz bardak su tüketmeye özen gösterin dışarı çıkacağınız dönemlerde bu su miktarını biraz daha artırabilirsiniz.

Ferahlatın

Nemli bir bez yardımı ile boyun ve kollarınızı ferahlatın.

Serin yerleri tercih edin

Sıcak dönemlerde evde durmaktan çok bunalırsanız serin yerlere gitmeye özen gösterin buralar AVM’ler de olabilir.

Hafif giysiler tercih edin

Terletmeyen hafif giysiler giymeye özen gösterin. Nefes alabilen pamuklu kumaşlar olmasına mutlaka dikkat edin.

Güne erken başlayın

Güne erken başlayıp, öğleden önce işlerinizi halledip öğleden sonra evinize dönmeye dikkat edin.

Su taşıyın

Yanınızda su taşımaya özen gösterin. Sıcakladığınızda havaya sıkmak için bir şişenin içerisine soğuk su ve güzel kokusu olan bir yağ ilave edin ve bunaldığınızı hissettiğinizde sıkın.

Güneş kremi kullanın

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için mutlaka güneş kremi tarzı kremler kullanın.

Gözlük kullanın

Güneşin zararlarından gözünüzü korumak için mutlaka gözlük kullanın.

Şapka kullanın

Güneşten kendinizi korumak için mutlaka bir şemsiye altında oturun ve şapka kullanın

Evinizde vakit geçirin

Aşırı sıcaklarda en güvenilir liman her zaman evinizdir ve bugünlerin tadını çıkarıp evinizde vakit geçirin.