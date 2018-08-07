Yazın en sağlıklı meyveleri!

Görsel çeşitlilik bakımından en zengin olan mevsim yazın, meyveler bakımından da en zengin dönemini yaşıyor. Peki hangi meyvenin neye faydası var?

Güncellenme 07 Ağustos 2018 17:50

Uzmanlar hem kilo vermek hem de hastalıklardan korunmak için en iyi alternatiflerden birinin meyve olduğunu söylüyor. Uygun miktarda doğru olarak tüketildiği takdirde büyük önem taşıyor. Yaz meyveleri yaşlanmadan kansere, sindirim rahatsızlıklarından kalp hastalıklarına kadar pek çok soruna şifa niteliğindedir. Düşük kalorili olması nedeniyle de diyetlerinizde sıklıkla bulundurabilirsiniz.

Kırmızı erik

İçeriğinde bulunan anti-aging sayesinde yaşlanmaya karşı savaş açar. Vücudun yenilenmesinde ve yapılanmasın da büyük bir yardımcıdır. Lif içeriğinin yüksek olması nedeniyle kan şekerini düzenler ve diyet listelerinde mutlaka bulundurulması gerekir.

İncir

Bağırsakların çalışmasında iyi bir alternatif olan incir, kan şekerini yükseltmede etkin olduğu için kontrollü tüketmek gerekir. Özellikle siyah kabuklu olan incir ciddi bir antioksidan deposudur. Siyah kabuklu bir incirde bir çay bardağı sütte bulunan kalsiyum bulunuyor.

Kayısı

Küçük büyük pek çok insanın yaşam kalitesini düşüren kabızlık ciddi bir sağlık sorunudur. Kabızlığın en önemli çözümlerinden birisi de tabi ki kayısıdır.

Karpuz

Kilo verme programlarında yardımcı olmanın yanı sıra çok iyi bir yağ yakıcıdır. Kalp damar sağlığı açısından da büyük bir yeri olan karpuzun, vücuttaki toksinlerin atılmasına da yardımcı olur. Bir porsiyon karpuz günlük ihtiyacınız olan C vitamini miktarının yüzde 16’sını karşılar.

Kavun

İçeriğinde yüksek orandan A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, sodyum, magnezyum, bakır, demir ve alfa-beta gibi vitaminler bulunur. Aynı zamanda iyi bir folat deposudur. Folat ise hamile kalmak isteyen kişilerin hamilelik sürecini sağlıklı geçirmeleri için anne adaylarına verilir. Yapılan araştırmalar ise düzenli olarak kavun yiyen kişilerin doğurganlığının arttığı yönünde olmuştur.