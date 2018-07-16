Yazın çocukları bu hastalıklardan koruyun!
Yazın çocuklar pek çok hastalıkla karşı karşıya olabiliyor özellikle havuz ve deniz hijyenine önem gösterilmediğinde ise ekstra hastalıklar ortaya çıkıyor.
Uzmanlar yazın havuz sezonunun da açılmasına bağlı olarak hastalıkların başını idrar yolu enfeksiyonları çekiyor. Çocuklar da özellikle yaz aylarında en fazla görülen hastalık idrar yolu enfeksiyonlarıdır küçük yaşlarda büyük riskler oluşturabiliyor. En büyük riski ise idrar yolu iltihabına bağlı olarak ortaya çıkan kalıcı böbrek hasarları olabiliyor. Devamlı olan ve yüksek ateşli idrar yolu iltihabı böbreği ciddi oranda etkiler ve hasarlar meydana getirebilir. Devam etmesi durumda böbrek yetmezliğine kadar varan sonuçlara neden olabilir.
Belirtileri nelerdir?
İdrar yaparken yanma hissinin oluşması
Yine idrar yaparken acı duyma
Sık idrara çıkma isteği
Ateş ve karın ağrısı
Az miktarda iştahsızlık
Kilo alamama
Yeni doğan bebeklerde sarılık gibi sorunlar şeklinde görülebilir
Bebeğin ilk 6 ayında gaz sancısı gibi sonuçlarla karşınıza çıkabilir. Gaz sanıcısı gibi ayaklarını karnına çekerek oluşan ağrılarda idrar tahlili yaptırarak kesin sonuca ulaşmak en sağlı yöntemlerden birisidir.
İdrar yolu iltihabından korunmak için:
- Çocuğunuzu havuz ve deniz sonrası mutlaka duş aldırın ve kurulayın, ıslak maya ile bekletmeyin.
- İdrar yolu iltihabına neden olan bakterilerden kurtulması için çocuğunuza bol miktarda su içirin.
- Çocuklarda idrar tutma alışkanlığı yaygın olarak görülür ve bu durum idrar yolu enfeksiyonuna neden olmakta bunun önüne geçebilmek için idrarını tutmaması gerektiğini anlatın.
- Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmesini sağlayın.
- Çocuklara hijyen kurallarını özellikle tuvalette hijyen kurallarını en iyi şekilde öğretmeye özen gösterin.
- Çocuklara dar giysiler giydirmekten kaçının.