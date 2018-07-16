Yazın çocukları bu hastalıklardan koruyun!

Yazın çocuklar pek çok hastalıkla karşı karşıya olabiliyor özellikle havuz ve deniz hijyenine önem gösterilmediğinde ise ekstra hastalıklar ortaya çıkıyor.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 14:15

Uzmanlar yazın havuz sezonunun da açılmasına bağlı olarak hastalıkların başını idrar yolu enfeksiyonları çekiyor. Çocuklar da özellikle yaz aylarında en fazla görülen hastalık idrar yolu enfeksiyonlarıdır küçük yaşlarda büyük riskler oluşturabiliyor. En büyük riski ise idrar yolu iltihabına bağlı olarak ortaya çıkan kalıcı böbrek hasarları olabiliyor. Devamlı olan ve yüksek ateşli idrar yolu iltihabı böbreği ciddi oranda etkiler ve hasarlar meydana getirebilir. Devam etmesi durumda böbrek yetmezliğine kadar varan sonuçlara neden olabilir.

Belirtileri nelerdir?

İdrar yaparken yanma hissinin oluşması

Yine idrar yaparken acı duyma

Sık idrara çıkma isteği

Ateş ve karın ağrısı

Az miktarda iştahsızlık

Kilo alamama

Yeni doğan bebeklerde sarılık gibi sorunlar şeklinde görülebilir

Bebeğin ilk 6 ayında gaz sancısı gibi sonuçlarla karşınıza çıkabilir. Gaz sanıcısı gibi ayaklarını karnına çekerek oluşan ağrılarda idrar tahlili yaptırarak kesin sonuca ulaşmak en sağlı yöntemlerden birisidir.

İdrar yolu iltihabından korunmak için: