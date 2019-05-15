Yaz tatili kısalıyor mu? İşte yeni eğitim sisteminin detayları...

Bakan Selçuk, "13 haftalık yaz tatilinin iki haftası, nisan ve kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak yapılacak" dedi.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 11:46

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; yeni eğitim sisteminde 13 haftalık yaz tatilini 2 hafta kısaltıldı ve Nisan ile Kasım aylarında birer haftalık iki ara tatil konuldu.

Nisan ve Kasım aylarında da tatil olacak

Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli'ni açıklayan Bakan Selçuk, ''13 haftalık yaz tatilinin iki haftası, nisan ve kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak yapılacak'' ifadelerini kullandı.

Yaz tatili kısaltılmayacak

Nisan ve Kasım’da birer haftalık ara tatil olacağı bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, yaz tatilini kısaltmanın söz konusu olmadığını, 11 haftaya düşürülmesinin yani yüzde 10’luk indirim olacağını söyledi.

Ara tatillerin amacı ne?

Bakan Selçuk, “Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler. Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar. Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor” dedi.

Bir hafta erken açılacak, bir hafta geç kapatılacak

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

İşte yeni sistemin takvimi:

*18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)

*25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

*Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

*İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

*06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

*13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.