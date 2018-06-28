Yaz sıcaklarından bu besinlerle korunun!

Uzmanlar sıcak havaların bunaltıcılığından kurtulmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.

Güncellenme 28 Haziran 2018 16:48

Sıcak havaların etkisini azaltmak ve sağlıklı beslenmek adına uzmanlar önerilerde bulundu.

Mısır

Yazın en favori besinleri arasında mısır gelmektedir. 1 bardak pişmiş mısırın içerisinde 5 gram lif bulunmakta ve 177 kalori etmektedir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar doğal güneş gözlüğü görevi yüklemektedir. Güneş ışınlarında vücuda zararlı olanlarını filtreler. Aynı zamanda 60 yaş ve üzeri kişiler görme kaybına neden olan makula dejenerasyonu riskini azaltır.

Buzlu kahve

Yaz günlerinin en büyük serinleticileri arasında bulunan 1 fincan soğuk kahve cilt kanserine yakalanma riskini azaltmaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre günde bir fincan kafeinli kahve içmek deri kanserine yakalanma riskini azalttığı ortaya çıkmıştır.

Vişne

Pek çok faydası olan vişne gece uykunuzu doğru almanızdan egzersiz sonrası kas ağrılarını hafifletmeye kadar yararları bulunmaktadır. Aynı zamanda içindeki bileşenler zayıflamaya yardımcı olacağı gibi yağsız bir vücuda sahip olmaya da yardımcı olmaktadır.

Domates

Yazın güneşten korunmak için en iyi formül güneş kremi olsa da domates tüketmekte ekstra bir koruma sağlamaktadır. Domates içerisinde bulunan karotenoid ve likopen yanıklara cildinizde koruma oluşturmaktadır.

Karpuz

Ruh halinizi normal tutmak ve hafızanızı keskinleştirmek adına vücudunuzu sulu tutmak önemlidir. Aynı zamanda karpuz sıcak havalarda vücudunuzun serin olmasına yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki maddeler cildiniz korumaktadır.

Ahududu

Yüksek oranda lif yapısına sahip olan ahududu içeriğindeki pektinler kolesteroün azalmasına yardımcı olmaktadır. 1 bardak ahududu içerisinde 8 g lif bulunurken toplam 64 kalori etmektedir. Kilo kontrolü açısından da son derece önemli bir lif kaynağı bulundurmaktadır.

Buzlu çay

Yapılan araştırmalar düzenli olarak çay içen insanların Alzheimer ve diyabete yakalanma risklerinin az olduğu ortaya çıkmıştır. Yaz aylarında büyük bir bardak buzlu çay içmek uzun süre ferahlık yaşamanızı sağlayacaktır.

Çilek

1 bardak çilek 50 kaloriye denk gelmekle birlikte 3 gram da lif içermektedir. Aynı zamanda yüksek oranda C vitamini kaynağıdır. Güçlü antioksidan özelliğinin yanı sıra cildinizin genç kalmasına yardımcı olmaktadır.