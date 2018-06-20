Yaz hamilelerinin mutlaka dikkat etmesi gerekenler!

Havaların değişmesi ile birlikte anne adayları da belli başlı zorluklar yaşayabiliyorlar, uzmanlar bu dönemler neler yapmak gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Güncellenme 20 Haziran 2018 09:41

Sıcaklığın artması ile birlikte anne adayları da belli bir takım zorluk yaşayabiliyorlar ve vücut ısılarında değişiklikler meydana gelebiliyor. Yaz aylarını daha rahat geçirebilmek adına uzmanlar tavsiyelerde bulundu.

Günde en az 3 litre su

Gebelik sürecinde ağızdan bolca sıvı almaya özen göstermek gerekmektedir. Günde en az 2,5 veya 3 litre kadar su içmek çok önemli. Vücudun susuz kalması durumunda erken doğum sancıları ve erken doğuma neden olabilmektedir. Sık sık idrara gitmeye neden olan çay, kahve gibi içeceklerden vücudun şişmesine neden olan aşırı tuz ve gazlı soda gibi içeceklerden uzak durmak gerekmektedir. Bunların yerine buz, nane ve limon aromalı içecekleri tercih edebilir ve mevsim meyveleri tüketebilirsiniz.

Öğlen dışarı çıkmayın

Zorun kalmadıkça öğle saatlerinde yani 11:00 ile 15:00 saat aralığında dışarı çıkmayın. Sürekli olarak gölge ve esintili yerleri tercih edin. Doğrudan güneşe maruz kaldığınızda vücudunuzda su kaybı meydana gelmektedir. Klimalı ortamları tercih edebilirsiniz ancak çok soğuk ortamlardan da uzak durmak gerekmektedir.

Güneş kremi mutlaka kullanın

Hamilelik sürecinde hormonlarda meydana gelen değişimler cildin kolayca lekelenmesine ve bronzlaşmasına imkan tanır. Cildinizi güneşe çıkmadan hazırlayın ve 20 dakika öncesinde UVB koruyucu içeren güneş kremi mutlaka kullanın.

Vücudunuz şişebilir

Gebeliğin son 3 aylarında her 3 kadından 1inde el ve ayaklarda şişme şikayeti görülebilmektedir. Hava sıcaklığı ve neme bağlı olarak da bu şikayetler artmaktadır ancak uzun süre ayakta kalan kişilerde de bu görülmektedir.

Serinlemek için deniz, havuz ve duş

Sıklıkla alınan serin duşlar ferahlamak açısından son derece önemlidir. Ayrıca mümkün olduğu kadar deniz veya havuza girerek de serinleme yolunu tercih edebilirsiniz.

Yoğun egzersizlerden uzak durun

Yoğun egzersizler vücutta sıvı kaybına neden olmaktadır bu nedenler yoga, pilates veya t’ai chi gibi hafif egzersizler yapabilirsiniz.

Açık renk giysiler

Bu dönemde daha fazla güneş ışığı çekmemesi açısından koyu renk giysiler yerine açık renk pamuklu ve doğal kumaştan giysileri tercih edebilirsiniz.

Rahat ayakkabı önemli

Bu süreçte ayaklarınızın rahat edeceği konforlu sıkmayan çok hafif yerden yüksek olacak şekilde ayakkabı tercih edebilirsiniz.

Hafif gıdalar

Sıcak havalarda özellikle hafifi yiyecekler yemeye özen gösterin. Gaza neden olacak ve sindirimi güçleştirecek gıdalardan uzak durun.