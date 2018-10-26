Yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı

Meclis'ten geçen trafik ceza düzenlemesi ile yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesilmeye başlandı.

Güncellenme 26 Ekim 2018 17:28

Meclis’e sunulan yasa teklifi ile yaya geçitlerinde, yayalara öncelik vermeyen sürücülere uygulanacak ceza 235 TL’den 488 TL’ye çıkarıldı.

Cezalar kesilmeye başlandı

TBMM’den geçen trafik cezalarını artıran düzenlemeyi içerden kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya uymayanlara cezalar kesilmeye başlandı.

İlk uygulama yapıldı

Bu kapsamda, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarında uygulama yaptı.

Ceza miktarına tepki geldi

Radar ile yayalara öncelik vermeyen sürücüler kayıt altına alınarak ilk cezalar kesildi. Yürürlüğe giren yeni trafik cezaları ile karşılaşan araç sürücüleri ise ceza miktarına tepki gösterdi.