Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 344 kilometre hızla geçti!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 350 kilometre hıza ulaşan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra başka bir sürücü de köprüyü 344 kilometre hızla geçti.

Güncellenme 28 Mart 2019 13:00

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 350 kilometre hıza ulaşan Kenan Sofuoğlu; trafiği kapalı alanda hız yaptığını, normal şartlarda yapılma şansının zaten olmadığını söylemişti. Fakat başka bir sürücü akşam saatlerinde aynı köprüde 344 kilometre hız yaptı.

Köprüyü 344 kilometre hızla geçti

İstanbul’un üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim'de araç yoğunluğu az olduğu için sürücülerden bazıları aşırı hız yapıyor. Bir sürücünün köprüyü 344 kilometre hızla geçtiği ortaya çıktı. O anları görüntüleyen aracın sürücüsü bu anı sosyal medyadan paylaştı. Araçtaki göstergeden sürücünün geçiş saatinin 18.30 olduğu anlaşılıyor.

Kenan Sofuoğlu da hız yapmıştı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kala Kenan Sofuoğlu hız rekoru denemesi yapmıştı. 350 kilometre hıza ulaşan Sofuoğlu yaptığı açıklamada "Gelmeden önce belki '300 kilometre hız yaparım' diyordum ama o anki rüzgarda 350 kilometre hızın sorun olmadığını hissedince ben de gazı kesmedim. Bu köprünün de rekoru saatte 350 kilometre ile şu anda bizde. Bilmiyorum daha sonra kırılır mı çünkü biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok. Bugün bir fırsat verildi bize, biz de o fırsatı rekorla tamamladık" demişti.