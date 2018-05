Yavuz Bingöl'den ilginç "özgürlük" açıklaması

Yavuz Bingöl, "Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz" sözleri ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Uzun bir aradan sonra yeni bir albüm çıkaran Yavuz Bingöl, Sabah Gazetesi'ne röportaj verdi. Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 200 yıllık ekonomik düzene çark sokmuş Müslüman bir lider olduğunu, bu lideri yok etmeye çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki adaletsizlikle, hukuksuzlukla savaşan tek kişi olduğunu söyledi.

“Erdoğan öngörülü bir lider”

Erdoğan'ın Orta Doğu'da oynanan oyunu gördüğüne dikkati çeken ünlü sanatçı, bir sanatçı gibi bir liderin de kolay yetişmediğini, Erdoğan'ın ön görüsü olan bir lider olduğunu, kıymetinin bilinmesi gerektiğini, söylediği her cümlenin önem arz ettiğini ifade etti.

“Erdoğan’ın takındığı tavrı beğeniyorum”

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakındı tavrı bir vatandaş olarak beğendiğini, eleştirenlerin önce kendisine bakması gerektiğini, Türk milletinin sosyal olgunluğa diğer milletlerden 300 yıl önce ulaştığını, bunu bir liderin bu sözlerle dillendirdiğinde, ister sağcı, ister solcu, ister Alevi, ister Kürt ol; hoşuna gittiğini çünkü doğruyu söylediğini, böylece liderin vatandaşın sesi olduğunu söyledi.

“Ne kadar çok özgürüz söyleyeyim”

Hülya Koçyiğit'in özgürlükle ilgili açıklamalarına da değinen ünlü Türkücü, “Ne kadar çok özgürüz söyleyeyim. Halkın vergilerinden toplanan paralarla alınan silahları, bu ülkenin insanına doğrultacak ve onları öldürecek kadar özgürüz. Onlarca darbe yapıp bu ülkenin gençlerini asacak kadar özgürüz. Bu ülkenin içine girerek, hendek siyaseti yaparak kamu düzenini bozacak kadar özgürüz. Böyle özgürlük olur mu! İleri demokrasi dediğin şey, kurallar silsilesidir üstadım. Siz buna uyarsanız, özgür bir ülke oluyorsunuz. Özgürlüğü, demokrasiyi; birbirimizi hoyratça harcayarak, birbirimizi kolayca yıpratarak, ülke içindeki birlik beraberliğimizi korumayarak kullanıyoruz" dedi.

Yavuz Bingöl sözlerine şöyle devam etti:

" New York Times'ta bir gazeteci, 'Başkan Kennedy'i devlet öldürmüştür' diye yazabilir mi? Sıkıysa yazsın. Özgürlük bu mu? Herkes önüne geleni yazabilir mi? Biz her düşündüğümüzü söyleyebiliyor muyuz? Düşünce özgürlüğü değil, düşüncesizlik özgürlüğü ortaya çıkıyor o zaman. Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz.

“Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz”

Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz. Burada iktidar, yasal bir düzenleme yaptığında ayağa kalkıyoruz. Herkes kurallara, yasaya uyacak. Biz fazla özgür bir ülkeyiz.”