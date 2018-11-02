Yavuz Bingöl'den Ahmet Kural'a: “Adam ol biraz"

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, sevgilisi Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'a “Adam ol biraz, adam” sözleri ile tepki gösterdi.

Güncellenme 02 Kasım 2018 17:49

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşanan darp olayına tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, Ahmet Kural’a “Adam ol biraz, adam” diyerek tepki gösterdi.

“Ahmet Kural’sız”

Sosyal medya hesabından Ahmet Kural’la Sıla arasında yaşanan darp hadisesi ile ilgili paylaşımda bulunan Yavuz Bingöl, “Ahmet Kural'sız kardeşim sen kimsin bir kadını dövüyorsun, Şiddet uyguluyorsun. Adam ol biraz adam. İnsan ol" ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden destek

Bingöl’ün takipçileri de bu olaya sessiz kalmayarak Ahmet Kural’a tepkilerini dile getirdi. Bazı takipçileri Bingöl’ü eleştirirken bazıları da Bingöl’ü destekledi.

Bir takipçisi Bingöl’e “Bari Alkolsüzken daha edeplice bir paylaşımda bulunsaydın" diye tepki gösterirken, bazıları da "Helal olsun sana adam gibi adam" sözleri ile destek verdi.