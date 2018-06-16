Yavru köpek vahşetinde flaş gelime!

Sapanca'da yavru köpeğin ayakları kesilecek ormana atılması olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güncellenme 16 Haziran 2018 18:37

Sakarya Sapanca'da bacakları kesilerek ormana atılan daha sonra bulunup tedavi altına alınan ve ölen yavru köpek hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Savcılık konuya dair, "Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, ilimiz Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra öldüğü belirtilen yavru köpeğe dair yer alan haberlere ilişkin olarak, bu aşamada basın açıklaması yolu ile kamuoyunu aydınlatma zaruriyeti hasıl olmuştur. Olaya ilişkin, 13 Haziran günü saat 22.15 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunulması üzerine aynı gün vakit geçirilmeden saat 22.30 sıralarında müracaat sahipleri ile birlikte köpek yavrusunu buldukları yerde jandarma ekiplerince inceleme yapıldığı, yapılan araştırmada, E.Y. isimli şahıs tarafından aynı gün köpek yavrusunun bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için belediyeden iş makinesi talebinde bulunulduğu ve bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait 2 adet iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekim ile yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olmakta" açıklamasını yaptı.

Bölgede çalışma yaptığı ifade edilen kepçe operastörü İ.M.'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu aşamada, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup, soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir" denildi.

Yavru köpeğin iş makinası tarafından bu hale getirilmesini gerçekçi bulmadığını söyleyen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, failin en ağır şekilde cezalandırlacağını ifade etmişti.