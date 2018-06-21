Yavru köpek cinayetinde flaş ayrıntı!

İşkence yaparak yavru köpeğin ölümüne son verdiği gerekçesi ile tutuklanan İ.M.'nin ablası F.M.K. olay açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 21 Haziran 2018 09:12

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde bir iş makinesi ile yavru köpeğin bacaklarını ve kuyruğunu kestiği iddiası ile tutuklanan operatör İ.M.'nin ablası kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Abla F.M.K., belediye veterinerinin ifadesinde hayvana verilen zararın 8 ila 10 saat önce olduğu belirttiğini, bunun saat farklı oluşturduğunu, olayın sabah saatlerinde olduğunu, kardeşinin ise saat 16.00'da orada çalıştığını söyledi.

Yardımcı personel şüphesi

Habertürk'e konuşan abla H.M.K., kardeşiyle cezaevinde görüştüğünü, greyder operatörünün tek başına göreve gönderilemeyeceğini, yanında yardımcı personellerde oluğunu, yanında bulunan personelin de ifadesinin alınması gerektiğini belirtti.

Olay üzerine kaldı iddiası

Kardeşinin olayla hiç bir şekilde haberi olmadığını iddia eden abla F.M.K., şüphe üzerine ifadesi alınmak üzere çağrıldığını, olayın bir anda üzerine kaldığını söyledi.

Saat farkı var

Abla F.M.K., "Belediye veterinerinin ifadesinde hayvana verilen zararın 8 ila 10 saat önce olduğu belirtiliyor, bu saat farkı oluşturuyor. Çünkü olay sabah saatlerinde olmuş, kardeşim saat 16.00 sıralarında orada çalışma yapmış. Biz kimseyle taraf olma, kavga etme taraftarı değiliz. Sadece kardeşimin hakkını savunmak istiyoruz" dedi.

İş sonrası kontrol yapılmış

Son görüşmede kendisi gerekli kontrolleri yaptığını ifade eden abla, işinin tamamlanmasının ardından geriye dönerek baktığında bıçaklarda bir kan ya da bir canlı görmediğini söylediğini, devlete güvendiklerini, gerçek suçlunun bulunarak gereğinin yapılmasını istediklerini belirtti.

Asıl katil dışarda iddiası

F.K.M. ayrıca, "Masum bir yavrunun katili ortada dolaşırken, tekrar bir cinayet işlemeyeceği bilinmezken masum bir insan hapiste yatıyor" ifadelerini kullandı.