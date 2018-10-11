Yasin Öztekin, Beşiktaş'ı pişman etti

Beşiktaş yönetiminin transferine sıcak bakmadığı Yasin Öztekin, kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor.

Güncellenme 11 Ekim 2018 15:25

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in sezon başında Burak Yılmaz ve Yasin Öztekin isimlerinin üzerinde durmuştu. Bu kapsamda Burak Yılmaz’la görüşmeler devam ederken, yönetimden Yasin Öztekin’e veto gelmişti.

Şenol Güneş pişman

Beşiktaş’ı uzun süre bekleyen ama karşılık alamayan Yasin Öztekin ise transfer olduğu Göztepe’de kariyerinin zirvesini yaşıyor. Şenol Güneş ise bedelsiz olarak transfer olma planı yaptığı Yasin Öztekin’in alınmamasının pişmanlığını yaşıyor.

Gökhan Töre’den beklentiler hayli yüksekti

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig’de şampiyonluk için mücadele eden Beşiktaş’ta, İngiltere’den geri dönen Gökhan Töre'den beklentiler hayli yüksekti.

Gökhan Töre ilk üçte yer aldı

Geçtiğimiz yıl West Ham United'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değerindeki düşüş ise dikkat çekici seviyelere gelmiş durumda. Töre'nin geçtiğimiz yıl 14 milyon Euro olan piyasa değeri, bu dönemde 3 milyon euro seviyesine kadar geriledi. Süper Lig'de piyasa değeri düşen futbolcular arasında da Gökhan Töre ilk 3'te yer aldı.

Değeri düşen üçüncü oyuncu Töre oldu

Arda Turan ve Roberto Soldado'nun ardından ligde değeri geçen yıla oranla en fazla düşen 3. futbolcu Gökhan Töre oldu.