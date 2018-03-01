Yasemin Özilhan çılgına döndü!

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama çarpıtılınca çılgına döndü.

Güncellenme 01 Mart 2018 16:35

Ekranların güzel oyuncusu Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak moda sektörüne girmişti.

Geçtiğimiz günlerde, "Bazı ayakkabı kıyafet çok pahalı olabiliyor tabii ama benim öyle bir takıntım yok. İllaki pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bin TL'ye giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır. Marka olmayan şeyi de giyerim" açıklamasını yapan Özilhan büyük tepki çekti.

Sosyal medyada büyük bir tartışamaya yol açan Özilhan'ın bu sözlerine açıklık getirmek yerine muhabirleri eleştirdi. Sözleri Pahalı kıyafetler şart değil. 3-5 bin TL'ye de şıklık mümkün" şeklinde lanse edilen Özilhan adeta çılgına döndü.

Tepkilerin büyümesi üzerine Yasemin Özilhan Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Basının sözlerini çarpıttığından yakınan Özilhan, "Ağzımdan çıkan 'bir kıyafete 3-5 bin veren de var ama önemli olan pahalı değil, uygun fiyata yakıştırmak" dedi.