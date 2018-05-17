Yaşar İpek’ten şok sözler!

Yaşar İpek’ten, nişanlısı Seren Serengil’in eski sevgilisi Özay Bakır’a neden “Özay Bakır’ın lastiği büyümüş!” dedi?

Güncellenme 17 Mayıs 2018 12:01

Geçtiğimiz haftalarda yaptıkları nişanla gündemden düşmeyen Seren Serengil, Yaşar İpek çifti bu kez de Seren Serengil’in eski sevgilisinin yaptıkları ile gündeme geldi. Özay Bakır’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Seren Serengil’in de bulunduğu bir video yayınladı. Eski sevgili seren Serengil’in video da olması üzerine Özay Bakır, Yaşan İpek’in kendisine tehdit ettiği yönünde iddialarla Yaşar İpek ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Lastiği büyümüş

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde el ele görüntülenen çift, konu ile ilgili olarak açıklama sadece Yaşar İpek’ten geldi ve Özay Bakır için şu sözleri kullandı; “Albümü çıkacak, reklam peşinde. Lastiği büyümüş”...

Mesaj yağmuruna maruz kaldı

Özay Bakır’ın sosyal medya hesabında Seren Serengil’in de yer aldığı videoyu paylaşması üzerine kıskançlık krizlerine giren Yaşar İpek, videoyu kaldırması noktasında Özay Bakır’ı mesaj yağmuruna tuttu.

3 ay süren süreç

Video paylaşması üzerine süren 3 aylık küfür, hakaret, ve tehdit ağırlıklı mesajları yargıya taşıyan Özay Bakır, şarkıcı Yaşar İpek’in mesajlarının yer aldığı dosyayı savcılığa ileterek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklama Yaşar İpek’ten geldi

Tüm bu yaşananlar üzerine Yaşar İpek tarafında yapılan açıklamada Özay Bakır’ın albüm çalışması içerisinde olduğunda gündeme gelmek için yaptığı bir hareket olduğunu ifade etti. Sonucun nasıl ilerleyeceği merak konusu. Önümüzdeki günler de durumun nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz.