Yaşar Büyükanıt, 'Şemdinli savcısı'na ateş püskürdü

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, ihraç olduktan sonra tutuklanan Ferhat Sarıkaya hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

Güncellenme 06 Kasım 2018 09:47

"Şemdinli savcısı" olarak bilinen eski eski savcı Ferhat Sarıkaya, görevinden ihraç olduktan sonra aynı gün gözaltına alınmıştı. Şemdinli iddianamesinde adı geçen eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesinde bile affetmeyeceğini söyleyen Büyükanıt, "Allah'ından bulsun" yorumunda bulundu.

“Hepsi Allah'ından bulsun”

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Büyükanıt, "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun” ifadelerini kullandı.

“Son nefesimde bile affetmem”

Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Büyükanıt, “Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmem. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli” dedi.