Yaşananlar Cumhur İttifakı'nı etkileyecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli arasındaki restleşme sonrası Cumhur İttifakı'nın geleceği merak konusu oldu. Peki şimdi ne olacak?

Güncellenme 25 Ekim 2018 10:02

24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren ve büyük bir başarı elde eden AK Parti ve MHP, yerel seçimlere ittifaksız girme kararı almıştı. İki liderin restleşmesinden sonra Cumhur İttifakı’nın devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

İttifakta zedelenme olmaz

MHP kulislerinde yaşanan karşılıklı gerilim sonrasında yumuşama olduğu konuşuluyor. İki partinin de Cumhur İttifakı’nın ruhunun zede almaması için azami özen göstererek çalışacağı belirtiliyor. MHP tarafı; ittifakta bu tür gerilimlerin olabileceğini, iki ayrı partide fikir ayrılıklarının olmasının doğal olduğu, bu durumun ittifakta bir zedelenmeye yol açmayacağını düşünüyor.

Hükümetin yanında yer almaya devam edecek

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce belirttiği yeni sistem tam anlamıyla oturana kadar AK Parti’ye verilecek desteğin devam edeceği görüşü hala yaygın. MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurumsallaşması, terör örgütü PKK ve FETÖ ile mücadele ile dış ilişkiler ve ekonomik saldırılarla mücadelede hükümetin yanında olacağı belirtiliyor.

Yenikapı Ruhu’na devam

AK Parti kulislerinde ise Cumhur İttifakı’nın geleceğine iyimser bir bakış açısı mevcut. İki parti de yerel seçime ayrı ayrı hazırlansa bile Yenikapı Ruhu’nun devam etmesi için büyük çaba sarf edecek.

Gönül ittifakı olabilir

AK Parti ve MHP’nin Mart 2019’daki yerel seçimlere ayrı ayrı girmesinin sandığa nasıl döneceği merak konusu oldu. Cumhur İttifakı’na göre harekete edilip iki parti birbirini sahada zedelemezse seçim hasarsız atlatılır. İki partinin tabanı yerel seçimlerde de ittifakı özümsemişti. AK Parti'nin ihtiyacı olduğu yerde MHP'li seçmenin, MHP'nin ihtiyacı olduğu yerde de AK Parti seçmeninin kendiliğinden destek verebileceği belirtiliyor.

Muhalefet kanadının hamlesi her şeyi değiştirebilir

AK Parti ve MHP arasında bunlar yaşanırken, muhalefet kanadının hamlesi de merak edilenler arasında. Buna göre, genel seçimler gibi yerel seçimlerde de İyi Parti, Saadet Partisi, CHP ittifakı olursa AK Parti ve MHP’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İki tarafın yerelde de ittifak yapma olasılığı hesapların yeniden yapılmasına neden olabilir.