Yaşanan katliam sonrası, Türkiye'den İsrail'e yeni yaptırım

Gazze yaşanan katliam sonrası Türkiye, İsrail'in Ankara büyükelçisini ve İstanbul konsolosunu ülkesine gönderme kararı aldı.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 09:07

Türkiye ve İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. Gazze'deki katliam sonrası iyice gerilen ikili ilişkiler sonrası İsrail'e peşi peşine yaptırımlar uygulanıyor. Ankara'dan İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in ülkesine dönmesini istemesinin ardından bir adım daha geldi. Dışişleri Bakanlığı bu kez de İsrail'in İstanbul Başkonsolosunun da bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.

Karşılıklı restleşme

Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e bir süre ülkesine dönmesi için uyarıda bulunmuştu. Bu adım sonrası ise, İsrail yönetimi de Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda görevli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini talep etmişti.

Neler yaşandı?

ABD'nin büyükelçiliğini resmi olarak Kudüs'e taşıdığı sıralarda, Gazze, İsrail sınırında adeta bir katliam yaşanmış, Filistinli protestoculara İsrail ordusu tarafından gerçek mermiyle ateş açılmıştı. Yapılan bu saldırı sonrası ise son belirlemelere göre en az 60 Filistinli hayatını kaybederken 2000'den fazla gösterici de yaralandı. Bu saldırı 2014 yılından bu yana Gazze'de yaşanan en kanlı gün olarak da kayıtlara geçti.