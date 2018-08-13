Yasak Elma'da Talat Bulut krizi

“Yasak Elma” dizisinde başrol oynayan Talat Bulut'un diziye geri dönmesine set çalışanlarından tepki geldi.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 17:31

“Yasak Elma” dizisinde başrol oynayan Talat Bulut, kostüm asistanını taciz ettiği iddiası ile başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıkmıştı. Bu karar sonrası dizinin yapımcısının Talat Bulut'la devam demesi, dizi çalışanlarından tepki aldı.

Karar hakkında set çalışanları bildiri yayımladı. Bildiride imzası olanlar, "Tacize maruz kalan kadının başına geleni anlatması oldukça zordur; dışlanmaktan, suçlanmaktan, ciddiye alınmamaktan, aşağılanmaktan korkar! Tacizciyi ödüllendiren, mağduru cezalandıran bu açıkça adaletsiz tutumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu cezasızlık kararı tacize uğrayan binlerce kadının cesaretini kıracak, sayısız trajedilere sebep olacak, benzer tavırları gösteren erkeklere ise cesaret verici bir emsal oluşturacaktır. Kostüm asistanı kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtirken Yasak Elma dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy'dan ve dizinin yayınlandığı kanal olan FOX TV yönetiminden Talat Bulut'un diziye devam etmesi kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" açıklamasını yaparak Özge Şimşek'e destek olduklarını bildirdiler.