Yasa geçti! 20 yeni üniversite kuruluyor

20 yeni üniversite kurulmasını ve mevcut üniversitelerin bazı bölümlerinin yeni üniversitelere bağlanmasını öngören yasa Meclis'ten geçti.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 12:22

Mevcut üniversitelerin bazı bölümlerini yeni kurulacak 20 üniversiteye bağlayacak kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

4'ü vakıf toplam 20 üniversite kurulacak

Dört vakıf üniversitesi olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören ve aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, Selçuk, İnönü, Erciyes'in de bulunduğu üniversitelerin bölümlerini, yeni üniversitelere bağlayan tasarı TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

16 yeni devlet üniversitesi açılıyor

Yeni kanuna göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

Dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor

Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

Üniversitelerin adına bulundukları il de eklendi

Bu kapsamda bazı üniversitelerin adlarına bulundukları illerin adı eklendi.

Böylece, Uludağ Üniversitesinin adı "Bursa Uludağ Üniversitesi", Cumhuriyet Üniversitesinin adı "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi", Adnan Menderes Üniversitesinin adı "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesinin adı "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi", Mustafa Kemal Üniversitesinin adı "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi", Dumlupınar Üniversitesinin ismi "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesinin adı "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi", Okan Üniversitesinin adı "İstanbul Okan Üniversitesi", Namık Kemal Üniversitesinin adı "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi", Ahi Evran Üniversitesinin adı "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi", Mehmet Akif Üniversitesinin adı "Burdur Mehmet Akif Üniversitesi", Erzincan Üniversitesinin adı "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi", Bozok Üniversitesinin adı "Yozgat Bozok Üniversitesi", Bülent Ecevit Üniversitesinin adı "Zonguldak Bülent Ecevit" oldu.

Ankara'da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfınca Ankara Medipol Üniversitesi, Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul'da Hacegan Vakfı tarafından Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfınca İzmir Tınaztepe Üniversitesi eğitim hayatına katılacak.

Konya Teknik Üniversitesi kuruluyor.

Konya Teknik Üniversitesi kuruluyor. Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık fakülteleri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun isimleri değiştirilerek bu üniversiteye bağlanacak, yeni olarak İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi kurulacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulacak

Kütahya'da açılacak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ait bazı fakülte ve yüksekokulların da yer alacağı birimlerden meydana gelecek.