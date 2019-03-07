Yasa dışı ilaç satan çeteye operasyon!

Kayseri merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 07 Mart 2019 10:22

Kayseri’de emniyet güçleri başarılı bir operasyona imza attı. Uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

30 kişi gözaltına alındı

Kayseri merkezli 7 ilde başlatılan operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı 7 ilde operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Kayseri merkez olmak üzere 7 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başattı. Bu kapsamda; renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

Uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi

Evlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.