Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu

Dört yıllık görev süresi dolan İsmail Rüştü Cirit, yeniden Yargıtay başkanı seçildi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 11:26

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimde İsmail Rüştü Cirit yeniden başkan seçildi. Başkan Cirit’in 4 yıllık görev süresi dolması nedeni ile seçim yapılmıştı.

Yeniden başkan seçildi

Seçime tek aday olarak giren Cirit, 363 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Bir yıl daha görevde kalacak

Yaştan dolayı emekli olmasına bir yıllık süre kalan Cirit, emekliye ayrılma tarihi olan 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.

İsmail Rüştü Cirit kimdir?

Burhaniye’de 23 Mart 1955’te dünyaya gelen Cirit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit, Hakkari, Araklı, Ahlat hakimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kadıköy Hakimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yaptı.

2004’te Yargıtay üyeliğine girdi

Yargıtay üyeliğine 2004’te giren Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmişti.