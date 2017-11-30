Yargıtay'dan Nihat Doğan kararı!

Özgecan Aslan cinayetinden sonra attığı tweetler nedeniyle Galataray Kongre Üyeliği'nden çıkarılan Nihat Doğan hakkında karar verildi.

Güncellenme 30 Kasım 2017 15:59

Özgecan Aslan'ın cinayetiyle ilgili sarf ettiği sözlerinden dolayı toplumdan tepki çektiği için Galatasaray Kongre Üyeliği'nden ihraç olan ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeniden kongreye üye oldu.

Konuyu mahkemeye taşıdı

Konuyla ilgili dava açana Nihat Doğan, mahkeme tarafından haklı bulunmuştu. Davayı inceleyen Yargıtay ünlü şarkıcının yeniden kongre üyeliğine geri dönmesi kararını verdi.

Nihat Doğan konuyla ilgili bir açıklama yağparak, "Haksız bir şekilde elimden alınan Galatasaray üyeliğime, Yargıtay’ın da onaması sonucu bugün itibarı ile hukuken de kavuşmuş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.