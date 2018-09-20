Yargıtay'dan flaş karar! Enis Berberoğlu tahliye oldu

MİT TIR'ları görüntülerini basına servis ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu, tahliye oldu.

Güncellenme 20 Eylül 2018 20:07

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Berberoğlu, 19.15'te Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi. Berberoğlu tahliye olduktan sonra cezaevi kapısında gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Takdir edersiniz ki yoğun bir dönemden geçtim. Bir kaç gün aileme, partime ve çevreme danışmak istiyorum. Daha sonra daha geniş açıklama yapacağım' dedi.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladı.

Daire, oy çokluğuyla Berberoğlu'na, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.



Tahliye oldu



Enis Berberoğlu akşam saatlerinde Maltepe Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi. Berberoğlu çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada 'Takdir edersiniz ki yoğun bir dönemden geçtim. Bir kaç gün aileme, partime ve çevreme danışmak istiyorum. Daha sonra daha geniş açıklama yapacağım dedi.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nu telefonla aradı

Alınan bilgiye göre, tahliye sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nu telefonla aradı. Telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun, 'Sesin çok güzel geliyor. Akşam evinde görüşeceğiz' dediği öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nu bu gece evinde ziyaret etmesi bekleniyor.