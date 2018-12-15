Yargıtay'dan çok kritik ByLock adımı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı ByLock konusunda, 2 tetkik hakimini teknik inceleme yapmak üzere görevlendirdi.

Güncellenme 15 Aralık 2018 13:12

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 26 Eylül 2017'de 16. Ceza Dairesinin FETÖ soruşturması kapsamındaki tutukluların tahliyesine neden olan ve meslekten ihraç edilen eski hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'e ByLock kullanımını da gerekçe göstererek "terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezası veren kararını onamış, ByLock kullanımının kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağına hükmetmişti.

11 bin 480 kişi Mor Beyin mağduru

Bu karar sonrası, FETÖ’nün geliştirdiği Mor Beyin adlı yazılım aracılığıyla irade dışında ByLock sunucularına yönlendirilen 11 bin 480 kişinin olduğu tespit edilmişti. Bu kapsamda davalara bakmakla yükümlü olan mahkemeler, yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda kişinin tahliyesine karar vermişti.

2 tetkik hakimi görevlendirildi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı da örgüt üyeliğinde önemli deliller arasında sayılan ByLock kullanımıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalar, Mor Beyin tespiti ve resmi kurumların ellerindeki ByLock kullanıcısı listelerini güncellemeleri üzerine, adli yılın başında 2 tetkik hakimini konuyla ilgili teknik inceleme yapmak üzere görevlendirdi.

Gelişmelerin detayları belirlendi

İki tetkik hakiminin, yaklaşık 4 ay süren çalışmaları sonucu, ByLock ile ilgili yaşanan gelişmelerin detayları belirlendi. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu toplanılan tüm bilgiler, 12 Aralık Çarşamba günü Ceza Genel Kurulu üyelerine sunuldu.

Kurulun önüne gelecek dosyalar bu kapsamda değerlendirilecek

Bilgilendirme, Ceza Genel Kurulu üyeleri için seminer çalışması şeklinde yapıldı. Bundan sonra Ceza Genel Kurulu önüne gelecek dosyalarda, 2 tetkik hakiminin analiz çalışmasından faydalanılacağı, yapılan teknik tespitlerin kararların verilmesinde dikkate alınacağı öğrenildi.