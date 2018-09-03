Yargıtay'dan çok kritik Brunson açıklaması!

Yargıtay Başkanı Cirit, Brunson hakkındaki kararları verecek tek ve mutlak gücün bağımsız ve tarafsız mahkemeler olduğunu söyledi.

Güncellenme 03 Eylül 2018 12:15

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan rahip Brunson hakkında açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin, öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliğine saygı duyması gerekir. Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir" dedi.

“Türk yargısı gerçeğin bilincinde”

Cirit, Türkiye Anayasası'nın ilgili hükümleri, demokratik, insan haklarına saygılı ve hukuk devleti ilkesine bağlı tüm çağdaş hukuk sistemlerinde yer aldığı gibi uluslararası hukuk bakımından da çok güçlü bir meşruiyete sahip olduğunu, insan hakları, uluslararası toplum bakımından meşru bir ilgi alanı olmakla birlikte, söz konusu ilginin çağın gerektirdiği hukuk değerlerine ve ilkelerine uygun bir şekilde gösterilmesi gerektiğini, özellikle, Türk Milleti adına kullanılan asli, hukuki ve mutlak egemenliğin, devlet içinde veya dışında herhangi bir kudrete ya da otoriteye bırakılmasının egemenliğin sonu olacağını, Türk yargısının bu gerçeğin bilincinde olduğunu söyledi.

“Kararı bağımsız mahkemeler verir”

Cirit, “Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk Milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan 'Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin egemenliğine' saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının güçlenmesine değil, zayıflamasına neden olur” dedi.