Yargıtay, DEAŞ'lı teröristlere verilen cezayı onadı!

Terör örgütü DEAŞ'ın Niğde-Ulukışla'daki eylemlerini yapan kişilere verilen ceza Yargıtay tarafından onandı.

Güncellenme 23 Mart 2018 11:08

DEAŞ'ın Türkiye'deki ilk kanlı eylemi olan Niğde-Ulukışla saldırısında Çendrim Ramadani’ye verilen 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu'ya verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 124 yıl 6 ay hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

Türkiye'deki ilk DEAŞ saldırısı

20 Mart 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Niğde-Ulukışla'da düzenlediği saldırı bu örgütün Türkiye'deki ilk kanlı eylemi olarak tarihe geçmişti.

Güvenlik güçlerine ateş açtılar

Hatay'dan taksi ile İstanbul'a gitmek için yola çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu'nda rutin yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik tüfeklerle ateş açmıştı.

2 Şehit 8 yaralı

Teröristler, Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban'ı Şehit edip, 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi yaralamıştı. Olaydan sonra bir kamyonu gasp eden teröristler şoför Turan Yaşar'ı öldürerek kaçmıştı. Güvenlik birimlerinin peşine düştüğü teröristler çatışmada yaralanarak kısa sürede yakalandı.

"Ben kimseyi öldürmedim"

Niğde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan teröristlerin davasının karar duruşması 15 Haziran 2016'da yapıldı. Sanıklardan Muhammed Zakiri ile Çendrim Ramadani susma hakkını kullanırken, Benyamin Xu, "Ben kimseyi öldürmedim" şeklinde kendilerini savundu.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme, Benyamin Xu'nun 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 179 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezası, Çendrim Ramadani'nin 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 174 yıl 6 ay hapis ile 225 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Mahkeme, Muhammed Zakiri'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 124 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezasına, diğer tutuklu sanık Fuad Mövsümöv'ü de 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıklar taksi şoförü K.Ö. ile H.Y., K.Y. ve A.Y.'nin ise beraatına karar verdi.

Karar onandı

Karar, temyiz istemi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin mahkumiyet ve beraat kararlarının onanmasını kararlaştırdı.

Müslüman devletleri yıkmak amacı güdüyor

Türkiye'nin DEAŞ'ı 2013'te terör örgütleri listesine aldığı anımsatılan kararda, DEAŞ'ın dünya üzerindeki Müslüman devletleri yıkarak bir devlet kurmayı amaç edindiği belirtildi.