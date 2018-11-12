Yargı'dan kaç FETÖ'cü tasfiye edildi! Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 4 bin civarında FETÖ üyesi hakim ve savcının tasfiye edildiğini söyledi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 15:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura törenine katıldı. Oktay, buradaki konuşmasında bugüne kadar yargıdan tasfiye edilen FETÖ’cü sayısını açıkladı.

Tarafsız yargının önemli 15 Temmuz’da anlaşıldı

Oktay, 17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

4 bin FETÖ’cü tasfiye edildi

Yargının, içindeki FETÖ'cüleri en hızlı temizleyen kurum olduğunu vurgulayan Oktay, 4 bin civarında FETÖ üyesi hakim ve savcının tasfiye edildiğini, aslında bu kişilere hakim ve savcı demenin doğru olmayacağını, bu kişilerin hakim ve savcı elbisesi giymiş hainlerden başka bir şey olmadığını belirtti.