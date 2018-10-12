Yaraları bile iyileştiriyor!

Faydaları saymakla bitmeyen yumurtanın, yaraların bile iyileşmesine yardımcı olan bir etkiye sahip.

Güncellenme 12 Ekim 2018 14:32

Yumurta, yüksek besleyici değerlerine sahip bir besin ve hazırlanması oldukça kolaydır. Anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineral öğelerini içeren bir gıdadır. Yumurta içerisinde bulunan kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli bir rol oynar. B12 vitamini bakımından zengin olan yumurta deri ve göz sağlığı için son derece faydalıdır. Aynı zamanda yumurta yaraların iyileşmesinde önemli bir rol oynar. Yüksek protein kaynağı olan yumurta, besin değerleri bakımından tamamı vücut tarafından kullanılır. Bir yumurta içerisinde ortalama olarak 6 gram protein, 6 gram yağ ve az miktarda karbonhidrat bulunur. Demir, A vitamini ve bazı B vitaminleri bakımından zengin ve besleyici bir gıdadır. Yumurta her yaş grubunda tüketilmesi gereken özellikle gelişme çağındaki çocuklar için beslenmelerinde önemli bir yere sahiptir.

Uzmanlar kısa sürede hazırlanmasının zahmetsiz gıdalardan biri olan yumurtayı, ister rafadan, ister haşlama, isterlerse de omlet olarak tüketilebileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda akşam yemeklerinde soslarda, çorbaların içerisinde ve köftelerde de kullanılarak tüketilebilir.