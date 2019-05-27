Yaptığı hareket Diagne'yi bitirdi! Terim, çok kızdı

Şampiyonluk kutlamalarına kalmadan ülkesine dönen Diagne, Terim'i çok kızdırdı.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 11:08

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına kalmadan ülkesine dönen Mbaye Diagne; taraftarların tepkisini çekerken, teknik direktör Fatih Terim'i de çok sinirlendirdi.

“Çok önemli işlerim”

Fanatik'te yer alan habere göre; Son Sivas maçı öncesinde, "Mümkünse gitmek istiyorum, çok önemli işlerim" var diyen ve "İstersen, gidebilirsin" cevabını alan sezonun gol kralı, bu hareketiyle takım arkadaşlarını da şaşırttı.

Bu hareketi takımda sonunu getirdi

Terim'in özellikle aidiyet duygusu hissetmediği için Diagne'nin kesinlikle satılmasını istediği ve üstünü çizdiği öğrenildi. Diagne'nin fiyatını 15 milyon euro olarak belirleyen yönetim, artık teklifleri beklemeye geçti.