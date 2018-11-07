Yaprak dökümü başladı! Reyting rekortmeni diziler bir bir bitiyor

Show TV’nin "Yeni Gelin" dizisi ile ATV’nin başarılı dizisi "Aşk ve Mavi" final kararı aldı.

Güncellenme 07 Kasım 2018 09:32

Ekranlarda boy gösteren başarılı diziler bir bir sona ermeye başladı. Üçüncü sezonla izleyicisinin karşısına çıkan Show TV’nin Yeni Gelin dizisi, ATV’nin başarılı dizisi Aşk ve Mavi dizisi final kararı aldı.

Aşk ve Mavi final yapıyor

ATV’yi iki sezondur Cuma akşamları bir numara yapan Aşk ve Mavi dizisi, sürpriz bir şekilde final kararı aldı. Kapadokya’da çekilen dizinin başrol oyuncusu Emrah, geçen bölümlerde diziden ayrılmıştı. Emrah’ın yerine gelen isim ise Keremcem olmuştu. Ünlü şarkıcının diziye gelmesi reytingleri arttırsa da istenilen başarı elde edilemeyince dizinin bitirilmesi kararı alındı.

Aşk ve Mavi yerine Şahin Tepesi

Aşk Mavi’nin yayınlandığı Cuma akşamlarına ise Ay Yapım imzalı Şahin Tepesi adı bir dizi gelecek.

Hilal Saral'ın yönettiği, Melek Gençoğlu'nun senaryosunu yazdığı Şahin Tepesi dizisinde; Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Ebru Özkan başrolleri paylaşıyor.

Yeni Gelin de final yapıyor

Show TV’de üç sezondur yayınlanan Yeni Gelin dizisi de final kararı aldı. Ersoy Güler tarafından yazıp yönetilen dizi, 2 sezon boyunca Cumartesi günleri kanalı zirveye taşıdı. Yeni Gelin dizisinin 3 hafta sonra 63. bölümüyle ekrana veda edeceği öğrenildi.