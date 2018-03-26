Yapay Zeka Bakanlığı geliyor!

Dünyanın birçok ülkesinde yapay zeka gelişmeleri yaşanırken Türkiye'de 2019 seçimleriyle birlikte yepyeni atılımlar yapmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 26 Mart 2018 13:38

2019'da yapılacak seçimlerin ardından yeni bir sisteme resmen geçecek olan Türkiye'de köklü değişiklikler olacak. Yapılacak bu değişikliklerle birlikte ‘Eski Türkiye’ dönemi artık tamamen kapanmış olacak.

Yeni bir sisteme geçilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte daha modern ve hızlı bir sisteme geçecek olan Türkiye, ön görülen yeni dönemde çağa çok daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilecek. Bu kapsamda atılan adımlardan bazılar tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni bakanlıklar gelecek

Yeni dönemde yeni sistem bakanlıkları tamamen farklı olacak. Bazı düzenlemelerle birlikte daha kapsamlı bir yönetim sistemi getirilecek. Bu kapsamda çok önemli bir yere sahip olan teknolojik çalışmalarla ilgili atılan adımlar dikkat çekiyor. İddiaya göre bir yapay zeka bakanlığı kurulacak ve teknolojik devrimlere göre yeni bir bakanlık dizayn edilecek.

Dünyadaki hıza ayak uydurulacak

Dünyada büyük teknolojik atılımlar yapılıyor. Teknoloji devleri robotlardan insansız araçlara kadar birçok devrime imza atarken Türkiye de son yıllarda yakaladığı başarıları devam ettirmek istiyor.

Türkiye büyük atılım yapacak

Bu kapsamda Türkiye'nin de dünya devletleri ile yarışabilmesi ve geleceğe yatırım yapması en doğru ve isabetli karar olacaktır. Bunun ilk adımı ise yapay zeka bakanlığı ile atılacak. Türkiye’nin kendi teknoloji varlığını oluşturabilmesi için çok büyük önem taşıyan çalışmalar, Bakanlığın son yapısını da şekillendirecek.

Yapay Zeka Bakanlığı kurulacak

Yeni hükümet sistemi ile birlikte 2019'da bazı bakanlıkların birleştirilmesi ya da bazı bakanlıklarının kaldırılması planlanıyor. Yeni gelecek bakanlıkları arasında Yapay Zeka Bakanlığı'nın kurulması da gündemde. Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılarak yapay zeka bakanlığı olarak dönüştürülmesi yeni planların dahilinde.

Çoğu ülkede yapay zekaya geçildi

Özellikle son yıllarda çok konuşulan ve dikkat çeken bir teknolojik gelişme olan yapay zeka bazı ülkelerde yargı sisteminde ve tıp alanında faaliyetler yürütülüyor. Özellikle tıp alanında sağlanan yüzde 40’lık gibi başarılar yapay zekanın önemini ortaya koyuyor.

Yatırımlar buna göre yapılacak

Bu nedenle gelecek dönemlerde teknolojiden daha fazla faydalanmak ve yatırımlarını ona yöne çevirmek isteyen bir Türkiye, yapılacak tüm gelişmelere destek olmak adına yön verici bir kurum oluşturmak istiyor.