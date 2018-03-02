Kenya’da hastaların künyelerinin karışması sonucunda yanlış hastaya beyin ameliyatı yapıldı.

Güncellenme 02 Mart 2018 21:47

Bu korku filmi gibi hadise Kenya’da yaşandı. Kenya’da hastaları tanımak amaçlı bileklerine takılan künyeler karıştı ve yanlış hastanın kafa tası açılıp ameliyatı oldu, işlemi yapan doktor açığa alındı.

Hastalar karıştı

Kenyatta Hastanesi’nde Pazar günü meydana gelen olay, bilinci kapalı iki hasta sedyeyle getirildi. Hastalardan birinde kapalı baş yarası şikayeti yani travma nedeniyle hemşirenin görmesi gereken diğeri ise pıhtı atması sonucu ameliyat edilmesi gereken hastaydı.

Sonradan fark edildi

Skandal hata saatler sonra hastanın kafatası açılıp beyin ameliyatı sırasında beyinde pıhtı olmadığı fark edilince yanlış hasta olduğu anlaşıldı.

Doktor açığa alındı

Gelen açıklamada hatanın hastaların bileklerinde bulunan ve onları tanıtan künyelerin karışması sonucu olduğu açıklandı. Kenyatta Hastanesi meydana gelen bu üzücü hatadan dolayı çok üzgün olduklarını işlemini yapan doktorun da açığa alındığını bildirdi.

Doktorun açığa alınması üzerine meslektaşları bu duruma itiraz etti ve doktorun değil künyeleri karıştıran personelin açığa alınması gerektiğini söylüyor.

Hastaların durumu iyi

Hastane yönetimi o gece meydana gelen hatadan dolayı hatayla ilişkisi olan beyin cerrahı, anestezi uzmanı ve iki hemşire toplam dört personeli açığa aldığını açıkladı.

Hastaların durumu ile ilgili olarak ise gelen açıklama ikisinin de sağlıklarının gayet iyi oldukları yönünde oldu.

Bu hataya bağlı olarak gelen açıklamada ise beynine pıhtı atan hastanı durumunun iyileşmesinden ötür ameliyata gerek kalmayacağı oldu.

Bu olay üzerine Kenya’da bulunan hastanelerle ilgili olarak kafalarda ciddi soru işaretleri meydana getirdi.

Özel hayatın mahremiyeti gereği hasta yakınlarının bu durumla ilgili bilgilendirme yapılıp yapılmadığı bilinmediğinden hastaların kişisel bilgileri yayınlanamadı.