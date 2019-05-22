Yani askerlik sisteminde bedelli ücretleri ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemi içinde en fazla merak edilen bedelli ücretlerinin de kadar olacağını açıkladı.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 11:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı. En çok merak edilen konu bedelli askerlik ücreti ise netlik kazandı. Bakan Akar, bedelli ücretinin 30 bin TL olacağını belirterek, "Biz '15 bin lira' dersek ne olabilir, '30 bin lira' dersek ne olabilir, '50 bin lira' dersek ne olabilir diye tek tek çalıştık. Hem Silahlı Kuvvetlerin hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakamından en optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı" dedi.

Ücret sabit mi kalacak?

Bedelli askerlik için uygun görülen ücretin sabit kalıp kalmayacağı konusunda açıklama yapan Bakan Akar, bu ücretin sabit olmayacağını, astsubay maaşlarına zam geldiği oranda bedelli askerlik ücretinin de artacağını vurguladı.

Bedelli askerlik kontenjanı kaç kişi ile sınırlı?

Bedelli askerlik için kontenjanın bir yılda 145 bin kişiyle sınırlı olacağını belirten Akar, "Yapılan hesaplamalar sonucu bir yılda 145 bin kişinin bedelli askerlik yapabilmesi mümkün. 145 binden fazla bedelli başvurusu olursa durum ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünde öğretmenlerimizde, doktorlarımızda olduğu gibi kura olacak. Kuranın şekli yapılan tecrübelerden istifade edilerek belirlenecek" diye konuştu.

Temel eğitim süresi ne kadar?

Bedelli olarak askerlik yapacakların da bir ay silah altına alınacağını belirten Milli Savunma Bakanı; "Bu gençlerimiz gelecek, bedelli isteyenler dahil, bir ay temel askerlik eğitimi yapacaklar. Millet olmanın, asker olmanın gereği burada bir aylık eğitimi alacaklar. Bu program üzerinde önemle duruyoruz. Gençlerimizin hem günlük hayatına hem de gelecek hayatlarına etki edecek bilgileri içerecek bir eğitim vermeye çalışacağız. Bu bir aylık eğitim süresince buraya gelen gençlerimiz her zaman olduğu gibi cüzi miktarda harçlık alacaklar. Bir aylık eğitimin ardından bedelli askerlik yapanlar ayrılacak ve faaliyetleri tamamlanacak" ifadelerine yer verdi.

Ücret ödeme şekli nasıl olacak?

Yeni sistemin gündeme getirilmesinin ardından tek eleştirinin "30 bin liranın fazla olduğu" yönünde geldiğini aktaran Bakan Akar, "Yaptığımız objektif çalışmalarda, projeksiyonlarda bunun normal olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sistemin karşılanması için bizim buna ihtiyacımız var. Diğer türlü sistem kendi kendini karşılayamıyor, desteklemiyor. Ayrıca bu miktar bir seferde, peşin olarak verecekler" dedi.