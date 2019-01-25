Yanal'dan maç sonrası önemli açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Ümraniyespor'a elenmelerinin taraftar gibi kendilerini de üzdüğünü söyledi.

Güncellenme 25 Ocak 2019 08:28

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor'a elenmelerinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

“Beklenmedik sonuç, üzüldük”

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, taraftarlar gibi kendilerinin de beklemedikleri bir sonuç aldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

“İyi konuma gelmek için hazırlık yapmamız gerek”

Takımı daha iyi bir konuma getirecek sonuçlar için hazırlık yapmak zorunda olduklarını belirten Yanal, futbolcuları lig maçlarına hazırlamak zorunda olduklarını, bu neden şu an itibarıyla çalışmalara başlandığını, bu sürprizleri kabul etmenin oldukça zor olduğunu, ara transfer süresinin bitimine 7 gün kaldığını, yenilenmiş bir takımla taraftarın karşına çıkmak istediklerini belirtti.

Soru almadı

Yanal açıklama sonrası gazetecilerden soru almadı.

Ümraniyespor’dan açıklama

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de, kulüp tarihine geçen bir sonuç elde ettiklerini ifade etti.

Taşyürek, soyunma odasında kendisinden önce çalışan İsmet Taşdemir’in kaleci antrenörü Göksel Gencer’in vefat ettiği haberini aldıklarını, ona ve sevenlerine başsağlığı dilediğini, Fenerbahçe'nin ligdeki durumunun belli olduğunu, kupanın tutunacak dalları olduğunu, 1-0'lık avantajlarını ortadan kaldırmak için bütün silahlarını kullanacaklarını bildiklerini, istediklerinin saha içinde olduğunu, Fenerbahçe gibi büyük bir takımda böyle bir sonuç almanın önemli olduğunu, kendi kulübünün bu başarı ile tarihe geçtiğini söyledi.

"Fenerbahçe galibiyeti, şampiyonluktan da önemliymiş”

Fenerbahçe'yi elemelerinin önemine dikkati çeken Taşyürek, "Fenerbahçe galibiyeti, şampiyonluktan da önemliymiş. 40 yıldan beri görüşmediğim dostlarım bile aradı. Çok önemliymiş. Fenerbahçe büyük bir camia. Onlara gönülden bir taraftarlığım da var. Onları en iyi yerlerde görmek isterim” açıklamasını yaptı.