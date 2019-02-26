Yanal ve Güneş'ten ilk yorum

İlk yarı yenilen Fenerbahçe'nin ikinci yarı Beşiktaş'la durumu 3-3 beraberlikle bitirmesi sonrası iki takımın da teknik adamları açıklama yaptı.

Güncellenme 26 Şubat 2019 11:24

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, ilk yarıda Beşiktaş’a 3-0 yenildi. Maçın ikinci yarısı Fenerbahçe, durumu kurtararak Beşiktaş’la 3-3 beraberliği yakaladı.

Yanal’dan açıklama

Fenerbahçe’nin büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Ersun Yanal, kimsenin kendilerini büyük ya da küçük olarak tanımlayamayacağını, Şenol Güneş’in da ayıracağını sanmadığını, Güneş’in de büyük ve küçük takım olarak ayrım yapmayacağını söyledi.

Güneş’ten açıklama

Maç sonrası konuşan Şenol Güneş de, derbinin kendileri için 2 puan kayba neden olduğunu, bunun Fenerbahçe için ne anlama geldiğini bilmediğini, Fenerbahçe’nin büyük takımlara karşı iyi motive olabildiğini, ilk yarı oyuna hakim olduklarını, Fenerbahçeli oyuncuların verdikleri yanlış karar sonucu sahalarına gelebildiğini, goller attıklarını, ikinci yarı normal giden bir oyun olduğunu, olmayacak goller yediklerini, ön direkte müdahale edemediklerini, arka direkte adam bıraktıklarını söyledi.