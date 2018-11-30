Yalova sallandı! 4 ilden daha hissedildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabahın erken saatlerinde çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi.

Güncellenme 30 Kasım 2018 09:26

Yalova Çınarcık’ta 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sabah 05.36’da meydana gelen derem, Marmara ve İstanbul’dan da hissedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, merkez üssü Yalova Çınarcık’ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisi, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’dan hissedildi.

AFAD da 4,1 dedi

AFAD’ın verilerine göre de depremin şiddeti 4,1. Öte yandan depremin 14-15 km derinlikte meydana geldiğini belirtildi.

Vali’den açıklama

Deprem sonrası yazılı açıklama yapan Yalova Valisi Muammer Erol, Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, can ve mal kaybına dair bir ihbarın gelmediğini belirtti.

Boğaziçi revize etti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin etkisini 4,3 olarak açıkladı ama daha sonra 4.0 şeklinde düzeltme yaptı. Öte yandan aynı bölgede büyüklüğü; 1,5 ile 2,9 arasında ölçülen 7 artçı deprem daha meydana geldi.