Yalı sahibi olay anını anlattı: Korku filmi gibiydi

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın sahibi dün yaşanan dehşet dolu anları anlattı.

Güncellenme 08 Nisan 2018 13:29

Dün İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen gemi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. O anlarda yalıda bulunan ailenin dördüncü kuşak torunu Aslı Zeynep Ertürer olay anını, "Korku filmi gibiydi. Kimse ne olduğunu anlamadı. Bir anda gemi bir anda binanın yükseğinde bir noktada olduğu için biz bahçeye inene kadar girmişti" sözleri ile anlattı.

İncelemeler sürüyor

Olay sonrası Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda denizden sahil güvenlik ekipleri karadan zabıta ekipleri incelemeleri sürdürüyor. Çarpmanın etkisiyle yalıda oluşan ağır hasar dikkat çekerken incelemelerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.

"Korku filmi gibiydi"

Çarpma esnasında yalına bulunan ailesinin dördüncü kuşak torunu Aslı Zeynep Ertürer, Ertürer, olay anının korku filmi gibi olduğunu, kimsenin ne olduğunu anlamadığını, geminin bir anda yükselmesinden dolayı kendileri aşağı inene kadar çarpmanın gerçekleştiğini, sonrasının ise psikolojik olarak karanlık olduğunu, yalının bir aile yapısı olduğunu, korunmaya çalışılan birinci sınıf tarihi eserin bugün olmadığını, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını söyledi.

"Olay anında oradaymış"

Ertürer, yalının son durumuna ilişkin bilgi verdi. Ertürer, halihazırda yaşadıkları bir yalı olduğunu, dün de burada olduklarını, kendisinin de burada yaşadığını, Allah'tan ailesinin olmadığını, yatak odalarının ve salonunun olduğu yere girdi ve öğle saatlerinde olduğunu, 200 yaşında bir yalı olduğunu, korumaya çalışılan kıymetli birçok şeyi kaybetmiş durumda olduklarını belirtti.