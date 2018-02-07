Yalanlandı! İsrail uçaklarına geçit yok

Suudi Arabistan, İsrail ile Hindistan arasında doğrudan yapılacak uçuşlar için hava sahasını açtığı iddialarını yalanladı.

Güncellenme 07 Şubat 2018 23:50

İsrail'in Haaretz gazetesi Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki tarihi adımı "Suudi Arabistan Hindistan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının İsrail'e giderken hava sahasını kullanmasına izin verdi" şeklinde duyurmuştu.

Bu hamlenin Riyad ve Tel Aviv yönetimleri arasındaki bağların giderek güçlenmesinin bir sonucu olduğu ifade edilirken haberin gerçeği yansıtmadığı saatler sonra gelen açıklamayla netliğe kavuştu.

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Sivil Havacılık Otoritesi, Suudi Arabistan'ın İsrail'e doğrudan uçuş için Hindistan'a ait Air India Hava Yolları'na hava sahasını kullanması yönünde hiçbir şekilde izin vermediğini belirtti.

Suudi hava sahası 70 yıldır İsrail'e uçan tüm havayollarını kapalı tutuyordu.