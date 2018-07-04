Yalancı gebelik nedir, nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Yalancı gebelik hakkında merak ettiğiniz her şeyi uzmanlar cevapladı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 19:07

Son zamanlarda sık görülen vakalardan biri haline gelen yalancı gebelik bir çok kimsenin korkusu haline geldi. Peki nasıl hamile gibi görünüp de hamile olamıyorsun.

Yalancı gebelik nedir?

Gebelik durumu yaşamayan bir kadının tüm belirtileri yaşaması ve gebe olduğuna inanması durumuna denir. En fazla bebek sahibi olmayı isteyen kişiler bu durumla daha çok karşılaşmaktadırlar. Anne adaylarında tıpkı hamile kişilerde olduğu gibi kusma, bulantı ve karın büyümesi meydana gelmektedir. Anne adayı hamile olduğuna inanmasıyla bu durumları ardı ardına yaşamaya başlıyor.

Süt bile gelebilir

Yalancı gebelikle karşı karşıya olan anne adaylarında adetlerinde düzensizlik hatta kesilmeler, bulantı ve kusmalar bununla birlikte karında büyüme görülebiliyor ancak ne yazık ki herhangi bir jinekolojik muayenede rahimde bir büyüme görülemeyebiliyor. Karın büyümesinin nedeni de tamamen psikolojik olarak gaz sıkışmasından meydana gelmektedir. Bebeğin hareketi olarak adlandırılan hareketler ise bağırsak hareketleri ile birlikte oluşan istemsiz kas kasılmalarıdır. Anne kendini hamile olduğuna o kadar inandırıyor ki hormonları da o yönde çalışıyor ve süt geldiği dönemler bile görülebilmektedir.

Nasıl anlaşılır?

Klinik olarak normal gebelikten bir farkı olmayan yalancı gebeliğin tüm belirtileri aynıdır ancak yapılan ultrason muayenesinde kesede bebek bulunmamasından gerçek ortaya çıkmaktadır.

Nasıl olur?

Yalancı gebelik durumunda annede yumurtalama olur ve sperm ile birleşen yumurtada döllenme gerçekleşir. Döllenen yumurta rahim duvarına da tutunur ve kesesini oluşturmaya başlar buraya kadar olan durum normal gebelik sürecinde olan durumlardır. Buradan sonra olan durumda ters giden ise kese içerisinde embriyo bulunmamasıdır. Bu durumda fizyolojik etkenlerin yanı sıra psikolojik etkenler de çok etkilidir. Anne gebe kalmayı çok istediği durumlarda meydana gelmektedir.