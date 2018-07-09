Yalan haberlere elveda!

Yalan haberlerle mücadele konusunda diğer sosyal medya ağları gibi Whatsapp’ta adımlar atmaya başladı ve yeni özelliğini test ediyor.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 20:48

Whatsapp yeni özelliği sayesinde sadece yalan haberler değil aynı zamanda spam mesajlaşmalarla da mücadele edecek. Özellikle Andorid sürümlerde görülen “Şüpheli Bağlantı Tespit Etme” özelliği sayesinde zararlı sitelere girmeden önce kullanıcılar uyarı almış olacak.

Whatsapp tarafından doğrulandı

“Şüpheli Bağlantı Tespit Etme” özelliği ilk WABetaInfo tarafından Andorid 2.18.204 güncellemesinde tespit edildi ve Whatsapp güncellemenin gerçekliğini doğruladı.

Şirketin blog gönderisinde yer alan bilgilerde güncelleme ile birlikte şüpheli bağlantılar otomatik olarak tespit edilerek ve zararlı URL’ler algılanabilecek.

Güncelleme önce şüpheli bağlantılı algılanacak ve kırmızı ile işaretlenip ‘spam’ olarak gösterilecek.

WABetaInfo aynı zamanda Whatsapp’ın her linki incelerken ana sunucu üzerinden değil mobil cihaz üzerinden yapacağını belirtti. Bunu nasıl olacağı henüz teknik olarak bilinmiyor olsa da bu durum mesajların gizliliği açısından önemli bir adım olacak.

Henüz geliştirilme ve deneme sürecinde olan bu özellik aynı zamanda kullanıcılarında istedikleri bağlantıları bildirmesine imkan tanıyacak.

Bu özelliğin tam olarak ne zaman kullanıcılara sunulacağı tarih hakkında net bir bilgi bulunmuyor.