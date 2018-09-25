Yakup Yavru'nun cenazesinde duygusal anlar yaşandı

25. Uluslararası Adana Film Festivali sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yakup Yavru'nun cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Güncellenme 25 Eylül 2018 13:53

25. Uluslararası Adana Film Festivali sonrası Adana’da kaldığı otelde kalp krizi geçirerek 66 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yakup Yavru için cenaze töreni düzenlendi.

Sanatçı dostları katıldı

Yavru için, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene aralarında; Yusuf Sezgin, Nuri Alço, ve Coşkun Göğen'in de bulunduğu sanatçı dostları katıldı.

Bugün ödül verilecekti

Törende konuşan Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, son nefesini verirken dostlarının yanında olması, onun için büyük bir onur olduğunu, Adana Film Festivali olarak o eşsiz nefesini tekrar hissetmek, onun alın terini onurlandırmak için Emek Ödülü’nü vermek üzere Adana’ya davet ettiklerini, kendisinin bu haberi aldığında çok mutlu olduğunu, gözlerinin dolduğunu, çok sevdiği Adana’da hatırlanmış olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdiğini, bugün kendisine ödülünü takdim edeceklerini, ama kendisini kaybettiklerini söyledi.

Hüseyin Sözlü, Yavru ile dün akşam birlikteymiş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Yavru ile akşam beraber olduklarını, son anlarını birlikte geçirdiklerini belirterek, “Adana Film Festivali, Türk sinemasına ve sanatçısına hizmet etmek, hürmet göstermek, destek olmak üzere 1969 yılından beri yapılmakta olan bir festival. Türkiye’nin en köklü film festivallerinden birinde ödül almak üzere konuğumuz olan Yakup Yavru, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bir ömür sanata adanmış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuz iken hayata gözlerini yummuştur. Tek tesellimiz budur. Tüm sinema camiasına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Duygusal anlar yaşandı

Konuşmaların ardından Yavru için Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yavru’nun Türk Bayrağı’na sarılı tabutunun önüne alacağı Emek Ödülü kondu. Türk sinemasının ünlü isimleri, cenaze töreni esnasında duygu dolu anlar yaşadı. Konuşmaların ardından Yavru için Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yavru’nun Türk Bayrağı’na sarılı tabutunun önüne alacağı Emek Ödülü kondu. Türk sinemasının ünlü isimleri, cenaze töreni esnasında duygu dolu anlar yaşadı.

Yusuf Sezgin gözyaşlarını tutamadı

Törende, Yusuf Sezgin gözyaşlarını tutamadı.