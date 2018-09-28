Yakalanan yargı imamı Gülen'e iltifat etti!

Yakalanan FETÖ imamı Gülen için "Bir din adamıdır. O bir alimdir" ifadelerini kullandı.

Güncellenme 28 Eylül 2018 11:05

Adana’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün kadın hakim ve savcılarından sorumlu olduğu iddia edilen mahrem imamı 34 yaşındaki Elif G. Çanakkale'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İddiaya göre şüpheli sorgusunda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için “Bir din adamıdır. O bir alimdir" dedi.

Hakim ve savcılardan sorumluydu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün Adana'da kadın hakim ve savcılardan sorumlu olduğu mahrem imamı Elif G.'nin Çanakkale Biga ilçesinde olduğunu saptadı. Adrese baskın yapan ekipler, Elif G.'yi yakalayarak Adana'ya getirdi.

“ByLock” kullandıkları da tespit edildi

Ekipler ayrıca Elif G.'nin daha önce tutuklanan eşi Selim G.'nin de Adana Adliyesi'nden sorumlu üst düzey imam olduğunu saptadı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları da tespit edilen şüpheli Elif G. ve tutuklanan eşinin herhangi bir işte çalışmadıklarını belirledi. Elif G.'nin Çanakkale doğumlu eşi Selim G.'nin ise Denizli doğumlu oldukları, Adana'da yaşadıkları öğrenildi.



“Fethullah Gülen, bir din adamıdır”

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Elif G.'nin Adana'da bulunma sebeplerini 'Kısmet' olarak nitelendirdi. Elif G.'nin sorgusunda, "Fethullah Gülen, bir din adamıdır. O bir alimdir" dedi.

Elif G., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.